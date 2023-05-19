Sürücüsüz araçlar ne zaman trafikte olacak? Yapay zeka yanıtladı

Yapay zekalı sohbet robotuna "sürücüsüz arabalar ne zaman trafikte kendine yer bulacak" diye soruldu. Yapay zeka bunun için zamana ihtiyaç olduğunu, henüz bu duruma hazır olunmadığını açıkladı.

Sürücüsüz araçlar ne zaman trafikte olacak? Yapay zeka yanıtladı

Tesla'nın web sitesinde yer alan bir videoda “Sürücü koltuğundaki kişi sadece yasal nedenlerle orada bulunuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Araba kendi kendini sürüyor” açıklamaları yer aldı.

YAPAY ZEKAYA SORULDU: SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR NE ZAMAN TRAFİKTE OLACAK?

Sohbet robotu ChatGPT'nin açıklamasına göre "Sürücüsüz arabaların tamamen yaygınlaşması ve günlük trafikte kullanılmaya başlanması konusunda kesin bir tarih vermek zor. Sürücüsüz araç teknolojisi hızla ilerlemekte olup birçok büyük otomobil üreticisi ve teknoloji şirketi tarafından geliştirilmektedir. Ancak, bu teknolojinin tamamen güvenli ve yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli teknik, yasal ve toplumsal zorlukların üstesinden gelinmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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