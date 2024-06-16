Sürücüye ailecek saldırdılar

Kaynak: İHA
Sürücüye ailecek saldırdılar

İstanbul’da yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kameralara yansıyan kavgada taraflardan biri diğerine ailecek saldırdı.

İstanbul Şişli’de 2 sürücünün yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, sürücülerden birinin ailesinin de girmesiyle daha fazla büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan sürücü, ailecek diğer sürücüye saldırdı.
Saldıranlar ezilme tehlikesi geçirdi

Ortalığın bir anda karıştığı olayda, saldırıya uğrayan sürücü gaza basınca birkaç kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine saldırgan taraftaki sürücü aracının bagajından sopa çıkarıp saldırmaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Son Haberler
Bayramın ilk günü gezme planı yapanlar dikkat! Bu illeri sağanak çok fena vuracak Gündem
Bayramın ilk günü gezme planı yapanlar dikkat! Bu illeri sağanak çok fena vuracak
Bayram sabahı silah sesleri yükseldi Gündem
Bayram sabahı silah sesleri yükseldi
Ersun Yanal ilk transferi kendine yaptı Spor
Ersun Yanal ilk transferi kendine yaptı
Wanda Nara yatak odasından fotoğraf paylaştı bakanların ağzı açık kaldı Spor
Wanda Nara yatak odasından fotoğraf paylaştı bakanların ağzı açık kaldı
Bahçeli’den ‘Cumhur ittifakı’ mesajı: Bizde çatlama olmaz kaya gibiyiz Gündem
Bahçeli’den ‘Cumhur ittifakı’ mesajı: Bizde çatlama olmaz kaya gibiyiz
Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu Gündem
Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu