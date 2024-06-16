Sürücüye ailecek saldırdılar

İstanbul Şişli’de 2 sürücünün yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, sürücülerden birinin ailesinin de girmesiyle daha fazla büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan sürücü, ailecek diğer sürücüye saldırdı.

Saldıranlar ezilme tehlikesi geçirdi

Ortalığın bir anda karıştığı olayda, saldırıya uğrayan sürücü gaza basınca birkaç kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine saldırgan taraftaki sürücü aracının bagajından sopa çıkarıp saldırmaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.