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Acun Ilıcalı bir isim daha açıkladı. Dördüncü yarışmacı ünlü bir şarkıcı oldu

Survivor 2023'ün dördüncü yarışmacısı belli oldu. Ünlüler takımına Berdan Mardini, Murat Eken ve Ümit Erdim'in ardından ünlü bir şarkıcı da dahil oldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:02
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Survivor 2023 için yarışmacılar belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı 4'üncü yarışmacının şarkıcı Yusuf Güney olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı bir isim daha açıkladı. Dördüncü yarışmacı ünlü bir şarkıcı oldu
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Her yıl büyük bir merakla beklenen Survivor 2023'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın açıklanan son ismi ise şarkıcı Yusuf Güney oldu.

YARIŞMACILAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Sosyal medya hesabından Survivor 2023'le ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu duyurmaya devam ediyor.

Daha önce Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in isimlerini paylaşan Acun Ilıcalı, bu sefer de Yusuf Güney'in kadroya dahil olduğunu duyurarak "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu,

Daha önce Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in isimlerini paylaşan Acun Ilıcalı, bu sefer de Yusuf Güney'in kadroya dahil olduğunu duyurarak "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" dedi.

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