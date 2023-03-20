Survivor 2023'te şoke eden ayrılık

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada, dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

Yarışmacılar,oyun sonrası oylama için konseye geldi. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, burada yaptığı açıklamada bir ismin Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Ilıcalı, Zeynep Alkan'ın sağlık durumu ve yarışmadaki geleceği hakkında konuşarak, şu ifadeleri kullandı:

''Açıkçası biz vakit olarak, yarışmacımızın mağdur olmaması için her türlü toleransı gösterebiliriz. Ancak Zeynep'ten gelen bir haber hepimizi çok üzdü. O da şu; Zeynep'in ameliyat olması gerekiyor.''

Survivor Zeynep'in babası Hamdi Alkan ile de görüştüklerini, onun da durumdan haberdar olduğu ve yaşananlara üzüldüğünü dile getiren Ilıcalı, "Ameliyatı elinden olması gerektiği olduğu için, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' dedik. Bu toleransı Zeynep için gösterebilirdik. Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Survivor Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde çıktığı parkurda büyük bir kaza geçirmiş ve ardından elinde kırık olduğu şüphesi ile tetkiklerinin devam ettiği bildirilmişti.