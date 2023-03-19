Acun Ilıcalı şimdiden açıkladı. Survivor 2024'te de olacak

Ülkemizde yaşanan felaketlerin ardından eğlence programlarından biri olan Survivor'a ara verilmişti. Reytingleri düşen programın 2024'te olup olmayacağı merak ediliyordu.

Medya patronu Acun Ilıcalı "Survivor 2024'te olacak mı?" sorusunun yanıtını verdi. Önceki gece yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmanın seneye de devam edeceğini duyurdu.

Açık artırma oyununu sunan Acun Ilıcalı, yarışmadaki değişikliklerden dolayı ana kadroya giremeyen 3 yarışmacının gelecek sene yarışacağını duyurdu.

Açık artırma oyunu için Survivor 2023'ün yedek kadrosunda yer alan Kardeniz Kılıç, Yaman Keleş ve Yiğit İnandı'yı yanına çağıran Acun Ilıcalı, "2 ay Dominik'te kaldılar, kendi istekleriyle. Yarışmada değişiklikler olunca bu 3 arkadaşımız önümüzde sene Survivor kadrosunda yer alacaklar. Yarışmaya dahil olacakları için onlar da 45 gün iletişimsiz kaldı. Onlar için çok zor bir durum oldu" dedi.

Survivor 2024'te yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kardeniz, "Yaşarken çok zordu. Şimdi anı olarak kaldığı için güzel. Seneye as kadroda gireceğim için çok mutluyum" derken Yaman da "Çok mutluyum, çok güzel bir ekip. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yusuf, Merve ve Nefise. Bizim için daha hayırlısı olur diye düşünüyorum. Bizim için de tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.