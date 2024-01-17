Survivor All Star 2024’te Heyecan Devam Ediyor (16 Ocak 2024)

Kaynak: Haber Merkezi
Survivor All Star 2024’te Heyecan Devam Ediyor (16 Ocak 2024)
Survivor All Star 2024’te mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi.

Zorlu parkurların ardından oyunu kazanan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

16 Ocak Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Kıran kırana geçen mücadelenin ardından en fazla skoru alan takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Son dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

16 Ocak Survivor All Star Eleme Adayı Kim Oldu?

Rekabeti kaybeden mavi takım, oylama sonucu eleme adayını belirledi. 4. eleme adayı Sahra oldu.

Survivor All Star Eleme Adayları

13 Ocak dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı Kardeniz olmuştu. İkinci eleme adayı ise bu gecenin sonunda belli oldu. 14 Ocak gecesinin eleme adayı ise Seda oldu. Haftanın 3. eleme adayı ise Berna oldu. Düellolarda Berna ile Seda, Kardeniz’le Sahra karşı karşıya gelecek.

Geçen Hafta Survivor’da Kim Elenmişti, Adaya Kim Veda Etti?

10 Ocak günü ödül oyununun ardından eleme potasına giden isimler düelloda karşı karşıya geldiler. Düellonun kazananı Ersin olurken kaybeden Doğukan oldu. Survivor’da ilk hafta adaya veda eden isim Doğukan Manço oldu.

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