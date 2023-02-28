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Survivor Asena'nın eski eşi ünlü futbolcu çıktı

Survivor 2023'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Asena Demirbağ, eski futbolcu Ahmet Dursun'un eski eşi çıktı. Dursun ve Demirbağ 2 sene önce olaylı bir şekilde boşanmıştı

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:34
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Survivor Asena'nın eski eşinin ünlü futbolcu Ahmet Dursun olduğu ortaya çıktı

Survivor Asena'nın eski eşi ünlü futbolcu çıktı
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TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023'ün kadrosunda yer alan Asena Demirbağ, performansının yanı sıra hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir kız çocuğu annesi olan Demirbağ'ın eski eşi de ünlü çıktı.

AHMET DURSUN İLE 2 YIL EVLİ KALMIŞTI

26 yaşındaki Asena Demirbağ, 2019 yılında kendisinden 19 yaş büyük eski futbolcu Ahmet Dursun ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinde bir kız çocuğu bulunan çift, 2021 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

"BOŞANMAYI ZORLA KABUL ETTİM, YARI YOLDA KALDIM"

Boşandıktan sonra katıldığı bir canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Asena Demirbağ, ayrılığı zorla kabul ettiğini söyleyerek "Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Ben ailemi karşıma almıştım. Ona çok inandığım için çok sevdiğim için. Yarı yolda kalmış hissediyorum" demişti.

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