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Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken birbirini sosyal medyadan sildi. Ayrıldıkları iddia ediliyor

Survivor'da ilişki yaşamaya başlayan ve evlenecekleri konuşulan Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in ayrılık kararı aldığ ıiddia edildi. Sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartan ikili, birlikte çektirdikleri fotoğrafları da kaldırdı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:46
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Survivor aşkları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı iddiası. Birbirlerini sosyal medyadan sildiler

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken birbirini sosyal medyadan sildi. Ayrıldıkları iddia ediliyor
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Survivor'ın son sezonunda şampiyon olan ve şampiyonluğu günlerce tartışılan Nisa Bölükbaşı, aynı yarışmada olduğu Ogeday Girişken ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Yarışma esnasında ilişkilerini göz önünde yaşamayan ikili, Türkiye'ye döndükten sonra aşklarına dolu dizgin devam etti. Evlenecekleri beklenen çiftin kötü haber geldi.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Sondakika.com'un haberine göre sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşan ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Nisa ve Ogeday'ın Instagram'dan birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını da silmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. İkiliden ayrılık iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.

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