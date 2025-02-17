Survivor Ayşe konseye zor geldi! O soruyu duyunca yıkıldı

Ayşe'nin Survivor 2025'teki kaderi, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bir süredir yarışmalara katılamayan Ayşe'nin ayağında kırık olduğu açıklanmıştı. Konseyde tekrar ortaya çıkan Ayşe'nin elenip elenmediği merak konusu.

SURVIVOR AYŞE'NİN SAKATLIĞI

Ayşe Yüksel'in sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilip çekilmeyeceği veya elenip elenmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama yok. Acun Ilıcalı'nın Ayşe'ye dair yapacağı açıklamalar, bu sorulara yanıt arayan hayranları için büyük önem taşıyor. Bir sonraki bölümde Ayşe'nin durumu netleşecek. Ayşe, tarak kemiğindeki kırık sebebiyle yarışmaya bir süre ara vermişti.

Survivor 2025'in fragmanında, Ayşe ve Acun Ilıcalı'nın konseydeki konuşmaları öne çıkıyor. Ayşe'nin koltuk değnekleriyle konseye katıldığı bu bölümde, sağlık durumu merak uyandırdı. Ayşe'nin ayağındaki sakatlık ve koltuk değnekleriyle konseyde yer alışı izleyicilerin dikkatini çekti.

AYŞE YÜKSEL YARIŞMADAN ÇEKİLİYOR MU?

Ayşe'nin sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, Ayşe'ye "Sakatlıklara nasıl baktığımızı biliyorsun" diyerek devamında kritik soruyu yöneltti: "Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?"

Bu soru karşısında Ayşe'nin tepkisi oldukça dikkat çekiciydi ve izleyiciler, Ayşe'nin vereceği yanıtı merakla bekliyor.