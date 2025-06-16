Survivor Berkan nişanlandı: Avatar Atakan'ın yaptığı olay sürpriz gündem oldu

Geçtiğimiz yıl Paris'te romantik bir evlilik teklifiyle adından söz ettiren Berkan Karabulut ve Lale Onuk çifti, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir nişan töreniyle resmen sözlendi. Çiftin nişan yüzüklerini taktığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü.

Törene katılanlar arasında Berkan Karabulut'un yakın arkadaşları, Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da vardı. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Avatar Atakan'ın Berkan için hazırladığı kahve oldu. Espri anlayışıyla bilinen Atakan, kahveyi karıştırırken Lale Onuk'a "Biraz daha tuz koy" diyerek şakalaştı, hatta şaka amaçlı kahveye sıvı sabun ekledi. Bu anlar, davetlileri kahkahalara boğdu ve sosyal medyada gündem oldu.

Lale Onuk, nişan töreninde beyaz, uzun ve zarif bir elbise tercih ederken, saçlarını açık bırakıp taç takarak sade güzelliğini sergiledi. Berkan Karabulut ise krem rengi bir takım elbiseyle şıklığını tamamladı. Nişan töreninden paylaşılan kareler, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi.