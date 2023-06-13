Survivor büyük ödül ne? 2023 Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar kaç lira?

İzleyicileri ekrana kilitleyen Survivor’da 2023 sezonunda da en çok konuşulan konu büyük ödül oldu. Peki, Survivor büyük ödül ne? 2023 Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar kaç lira?

Survivor büyük ödül ne? 2023 Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar kaç lira?

Yarı finalde kalmayı başaran Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür'ün arasından Nefise ve Özgür, finale çıkmayı başardılar. Peki, Survivor büyük ödül ne? 2023 Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar kaç lira?

TV8'in bu yıl 18. sezonuyla ekranlara gelen ve büyük ilgiyle takip edilen yarışmasında şampiyonun alacağı ödül merak konusu oldu.

SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor 2023 şampiyonluk ödülü henüz netlik kazanmadı.

Survivor birincilik ödülünün bu akşam kazanan isim belli olmadan Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.

SURVIVOR 2023 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2023 şampiyonunun belli olacağı büyük final bu akşam (13 Haziran Salı) yapılacak.

Sevilen yarışmanın finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

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