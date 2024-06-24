Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit İnaldı ile nişanlandı.

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Nişan fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, Nisa ve Yiğit'in nişan pozları beğeni topladı.

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Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de birlikte mücadele ettiği Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlenme teklif etmiş ancak ikili daha sonra ayrılık kararı almıştı.

Sonrasında Ogeday Girişken ile yeni bir ilişkiye başlayan Nisa, bu ilişkiyi de noktalamıştı.

İşte Nisa Bölükbaşı ve sevgilisinden kareler: