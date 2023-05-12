Survivor tarihinin en büyük ödülü olacak! Acun Ilıcalı açıkladı

TV8’de ekrana gelen Survivor 2023 yarışmasında finale haftalar kala Acun Ilıcalı Survivor tarihinin en büyük ödülünü vermeye hazırlanıyor. Ilıcalı, oyunu kazanan takımın her yarışmacasına bir son model araba hediye edecek.

Survivor tarihinin en büyük ödülü olacak! Acun Ilıcalı açıkladı

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2023, yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

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Yarışmanın yeni bölümünde ise Survivor tarihinin en büyük ödülü verilecek.

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Yarışmanın yeni bölümünde oyunun ödülünü Murat Ceylan yerine Acun Ilıcalı sunacak.

Yarışmacılara ödülü anlatan Ilıcalı, şöyle konuştu: Ben sunuyorsam büyük bir şey vardır diye düşünüyorsunuzdur. Yarışmacı başına bir araba olacak ödül. Takım başına 5 araba veriyoruz. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü.

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ARACIN ÖZELLİKLERİ

Suzuki Vitara Hibrit olarak bilinen araç, 1.4 Benzinli otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleri olan Suzuki Vitara'nın başlangıç paketi fiyatı 919 bin TL iken en dolu paketi ise 1.131 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

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