Survivor Yunus Emre baba oluyor! Eşi hamile olduğunu açıkladı

Bu yıl 'All Star' formatıyla yayınlanan, elemelerin ise SMS yerine performansa bakılarak gerçekleştiği Survivor 2024'te art arda ceza alan Yunus Emre Özden, son olarak Berna Canbeldek'le kavga etti ve dört ödül ceza aldı.

Acun Ilıcalı’nın verdiği ceza sonrası kocasının adada sinir krizi geçirdiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Beria Özden, yaşadığı üzüntüyü ve kocasına duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

Beria Özden yaptığı paylaşımda "Bugün de ölmedik, yaşadık mı bilmem. Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82'nci gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum, bir yandan sabırla bekliyorum" dedi.

"BEKLİYORUZ BABAMIZ"

Hamile olduğunu da duyuran Beria Özden, "Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de, onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" diyerek sözlerini noktaladı.