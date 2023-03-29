Zeynep Alkan'dan kırık kolunun fotoğrafı üzerinden veda mesajı

Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna aldığı isimlerden biri olan Zeynep Alkan, sergilediği performansla uzun süre adada kalmayı başardı.

Birleşme partisine kadar Dominik'te kalmayı başaran Zeynep Alkan talihsiz bir kaza sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

Elinde gerçekleşen bir sakatlık yüzünden Survivor macerası biten Zeynep Alkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi verdi ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirici bir açıklamada bulundu.

İşte Zeynep Alkan'ın yaptığı o paylaşım:

"Merhaba güzel insanlar!

Uzun süredir yanınızda değildim gerçekten çok özledim. Sosyal medyayı kullanmayı unutmuşum desem yeridir.

Survivor maceram elimde yaşadığım sakatlık yüzünden sona erdi. 3 gün önce ameliyat oldum, şimdi çok daha ivivim. Onca zorluktan sonra kabullenmek istemesemde her işte bir hayır vardır diyorum. Döndüğümde çok şey değişmişti. Memleketim Hatay’dan eser kalmadı. Üstüne babaannem ardından anneannem veda edemeden bu hayattan göç olup gittiler. Tarifsiz bir acı.

Herkesten birbirinden anlamlı mesajlar aldım, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Beni güçlendiren sizin bana olan inancınızdı. Sakatlığım başıma gelmeseydi de sonuna kadar mücadele etmeye devam ederdim. Lakin ne yaşarsan yaşa hayat tüm hızıyla devam ediyor ve ben başka projelerde bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.

Zeynep’i tanıma fırsatı verdiği için @survivorturkiye ve emeği geçen bütün herkes sağolsun, var olsun. Kırmızıyı her gün çok özlüyorum. Özellikle @cansutuman‘la kavuşmak için de gün sayıyorum. Bu kadar konuşmuşken şunu da ekleyeyim.

Beni epeyce kaygılandıran bir şey var ki o da doymuyorum, nasıl bir his unutmuşum. İnşallah şu kıtlıktan çıkma psikolojimi bir an önce geride bırakırım. Evet çok uzattım. Görüşmek üzere"