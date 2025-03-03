Survivor'da beklenmedik ayrılık! Gözyaşlarını tutamadı

Eleme adayı olan Senem ve Meryem 2 Mart Pazar gecesi düelloda karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan düelloda Asena Demirbağ-Senem Genç arasındaki mücadelede kazanan isim Asena olmuştu.

SENEM İLK KEZ DÜELLO HEYECANI YAŞADI

Düellonun final turunda pazar akşamı Meryem ile Senem karşı karşıya geldi. Meryem daha önce düelloda yarışmıştı. Senem ise ilk kez düello heyecanı yaşadı.

Survivor 2025'te Meryem ve Senem arasındaki nefes kesen oyunu Meryem kazandı. Bu sonuçla yarışmaya veda eden isim Senem oldu. Survivor'dan elenen Senem duygusal anlar yaşadı.

Senem'in yarışmadaki yakın arkadaşı Pınar Saka, Senem'in elenmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Pınar, Senem'in vedasının ardından şöyle konuştu:

''Benim için kendi düellom olsa bu kadar zorlanmazdım. Benim için Survivor'ı kolaylaştıran, güzelleştiren, eğlenceli kılan çok yakın hissettiğim Senem'in gitmesi açıkçası çok zor geliyor şu anda.''

''Survivor'da arkadaş çok kıymetli. Beni burada bıktın gittin. Ben daha eksikliğini anlamadım. Kalbim şu anda açıkça sancı içinde.''

''Senem'i burada tanıdım ama hayatta tanıdığım en net en dobra insanlardan bir tanesi. Gerçekten çok üzgünüm kendi adıma da çok üzgünüm. Hala iyi anlaştığım insanlar var ama Senem'in yeri ayrıydı.''