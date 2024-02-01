Survivor'da cinsellik ve sigara detayı! O ismin anlattıkları şaşırttı

Yeni sezonu tüm hızıyla devam eden Survivor'da, iddialı isimlerden biri olan Yunus Emre'nin ada yaşamıyla ilgili itirafları yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde çektiği el hareketiyle gündeme oturan Yunus Emre Özden'in Dominik'e gitmeden önce katıldığı programda yaptığı cinsellik ve sigara itirafı herkesi şaşırttı.

Yunus Emre, "Acun abi yokken daha rahat oluyor tabii" diyerek oyun sırasında çalışanların içtiği sigaraların izmaritlerini çaktırmadan topladıklarını ve adada içtiklerini itiraf etmişti.

"İDRAR ATMAK İÇİN BİR ORGAN OLARAK KULLANMAYA BAŞLIYORSUN"

Adadaki yaşamın zorluklara değinen Yunus Emre, cinsellikle ilgili soruya ise "Orası çok farklı bir alan. Vücudun kırmızı alarma geçiyor. Artık daha böyle yemek yesem daha rahat uyusam gibi dertlerin olduğu için onu tamamen idrar atmak için bir organ olarak kullanmaya başlıyorsun. Bir dönüyorsun bakıyorsun herkes kardeşin olmuş. Yani kadınlardan duyduğum kadarıyla da arkadaşlarımızdan özel dönemlerinde de bir kesilme oluyormuş." demişti.