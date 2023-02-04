Survivor'da iki yarışmacı adadan kovuldu

Karar'ın haberine göre, çok sayıda ülkede çekilen Survivor, Türkiye kadar Yunanistan'ın da en çok seyrettiği yarışmalardan biri. All Star'ın çekildiği yarışmada 2 kişi diskalifiye edildi. İzleyenlerin ise büyük tepkisine neden oldu. Adadan gönderile nedenleri ise hayretlere düşürdü.

SURVİVOR ADASINDAN 2 DİSKALİFİYE

All Star formatının yayınlandığı Yunanistan'da herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Asimina Chatziandreou ve Katerina Dalaka'nın diskalifiyesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

Adaya cep telefonu soktukları ortaya çıkan iki isim hemen yarışmadan gönderildi. Katerina Dalaka 2019 şampiyonu olduğu bilinirken, Asimina Chatziandreou ise en çok desteklenen isimler arasındaydı.