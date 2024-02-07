Survivor'da Nagihan ortalığı birbirine kattı: Acun resmen çıldırdı, sandalyeyi devirdi

Survivor 2024 All-Star'da olaylar bitmek bilmiyor.

Son olarak Ada Konseyi'nde ortalık karışırken programın sunucusu ve yapımcısı olan Acun Ilıcalı'nın öfkelendiği anlar olay yarattı.

Konsey esnasında çıkan sözlü tartışmada Acun yarışmacılara, “Yazıklar olsun hepimize. Ne istiyorsunuz kavga mı kaos mu? Ne battı size?” diye çıkıştı.

NAGİHAN ALEYNA’YI İTTİ ORTALIK KARIŞTI

Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf kırmızı takım oldu.

Eleme adayı olarak seçilen Mustafa Kemal ve Nagihan ile Nefise’nin dokunulmazlık oyununda yer almak istememesi sinirlerin gerilmesine neden oldu.

Konseyde özellikle Nagihan’ın üstüne yürüdüğü Aleyna’yı itmesi Acun Ilıcalı’yı çıldırttı.

ACUN ÇILDIRDI: SİZ NE İSTİYORSUNUZ ABİ?

Aleyna’nın gözyaşları ile konseyi terk etmesinin ardından yarışmacılar gülüşünce Acun Ilıcalı çileden çıktı.

Ilıcalı, "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı, kaos mu?" sözleri ile ortamı daha da alevlendirdi.

"Ne battı size? Rahat durulamıyor mu bu programda? Kendinizden başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Normal duramıyor musunuz?" sözleri ile Ada Konseyi'ni birbirine katan Acun bir ara sandalyesini bile yere devirdi.

Bu anların ardından Acun Ilıcalı bütün yarışmacıları adaya gönderdi.

Nagihan’ın diskalifiye olup olmayacağı ise henüz belli değil.