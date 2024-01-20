Survivor'da sağlık ekiplerini alarma geçiren olay! Odunu ateşe atarken kolundaki acı beynine vurdu

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Survivor'da sağlık ekiplerini alarma geçiren olay! Odunu ateşe atarken kolundaki acı beynine vurdu
Ekranların sevilen yarışması Survivor'ın favori yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu'nu akrep soktu. Hatipoğlu, yaşanan anları detaylarıyla açıkladı.

Survivor All Star'da her programda farklı bir olay yaşanmaya devam ediyor... Elemeler hız kesmeden devam ederken, Hakan Hatipoğlu'nu da akrep soktu.

Hakan Hatipoğlu, yaşadıklarını korku dolu anları tek tek anlattı.

Hatipoğlu, "Dün gece kızlarla ateşin başında oturuyorduk. Sonra ateşe biraz odun lazım oldu. Bende büyük bir kalas parçası getirmişti. Onun kenarından bir tane kuru dal kırayım derken, elimi böyle arı sokmuş gibi bir hissiyata kapıldım. Aaa arı soktu dedim. Damla, Sahra, Seda ve diğer Seda vardı. Ne arısı dediler. Sonra bir baktık o benim kırmaya çalıştığım daldan bir tane akrep yürüyor. Issız bir adadayız. Ormanın ortasındayız. Denizin kenarındayız. Bu tip şeylerin normal olduğunu da düşünüyorum. Ucuz atlattık. Survivor kariyerime bir akrep sokmasını da eklemiş oldum" diye konuştu.

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SEDA DA ADAYA VEDA ETTİ

Geniş bir kadroyla ekran macerasına başlayan Survivor'da iki kişi adaya veda etti. Survivor'da adaya veda eden ilk isim Doğukan Manço olmuştu. Yarışmanın ikinci veda ismi ise Seda Aktuğlu oldu.

Bu kadar erken elenmeyi beklemediğini ifade eden Aktuğlu, "Sessiz sedasız bir adanız olacak. Kum torbasını istiyordum. Stick'i son dakika seçtim. Omuzum ağrıdı. Hepinizden özür dilerim kabahatim olduysa. Sevgi istiyorum hep. Barış istiyorum. Gitmek de istemiyorum. Gitmek de istemezdim ama nasibim buraya kadarmış." dedi.

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