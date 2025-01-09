Survivor’da şoke eden ayrılık! O isim elenince tepkiler çığ gibi arttı

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Survivor’da şoke eden ayrılık! O isim elenince tepkiler çığ gibi arttı

Survivor 2025'in 8 Ocak bölümünde All Star Takımı ödül oyununu kazanırken, eleme düellosunda Barış Murat Yağcı yarışmaya veda etti. Elenen isimden sonra Adem’e tepkiler arttı.

Kırmızı takım (All Star) ve mavi takım arasında oynanan ödül oyununda büyük bir mücadele yaşandı. Barış ile Adilhan elemede karşı karşıya geldi. Adaya veda eden isim Barış Murat oldu. Barışın elenmesinin ardından Adem’e sosyal medyadan tepkiler çığ gibi arttı.

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Bu hafta All Star ve gönüllüler takımı arasında geçen ödül oyununun galibi All Star ünlüler takımı oldu.

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SURVIVOR'DA ELENEN İSİM

Gerçekleşen oylama sonucunda, Barış Murat, All Star takımından adaya veda eden isim oldu. Survivor'da Barış'ın elenmesi sonrasında Barış'ı potaya sokan yakın dostu Adem'e tepkiler arttı. Seyirciler "Adem'den dost olmaz", "Turabi zamanında kendini dostu için potaya sokmuştu", "Yazıklar olsun Adem" yorumlarında bulundu.

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