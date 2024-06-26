Survivor’da tanışıp aşık oldular! Mert Öcal ve Sude Burcu evleniyor

Survivor All Star 2022’de farklı takımlarda mücadele etmelerine rağmen birbirine aşık olan oyuncu Mert Öcal ve sporcu Sude Burcu ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Ünlüler ve Gönüllüler adlı iki farklı takımda yarışan çiftten Mert Öcal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak müjdeli haberi verdi.

Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu ile bir fotoğrafını “Yengeniz bu yaz eşim olacak. Çok şükür” diyerek paylaştı.

Mert Öcal’ın bu romantik paylaşımına Sude Burcu’dan ise yanıt gecikmedi. Sude Burcu, sevgilisinin paylaştığı fotoğrafa “Seni çok seviyorum” diyerek yorum yaptı.

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Mert Öcal’ın paylaşımına abisi ise “2 çocuk yapın da görücem sizi” diyerek esprili bir yanıt verdi.