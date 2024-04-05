Survivor’dakilerin isimleri balıklara verip vurdu. Allah akıl fikir versin

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Survivor’dakilerin isimleri balıklara verip vurdu. Allah akıl fikir versin
Olaylarla sık sık gündeme gelen yarışma programı Survivor’da yarışmacılardan Yasin’in, rakiplerinin isimlerini verdiği balıkları avlaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Acun Ilıcalı’nın Survivor Türkiye yarışmasında yaşanan sosyal medyada yankı bulmaya devam ediyor.

Yarışmacıların davranışları, yaşanan kavgalar ve Acun Ilıcalı’nın tepkilerinin zaman zaman gündem olduğu programda yine ilginç bir olay yaşandı.

Yarışmacılardan Yasin, adada avladığı balıklara rakiplerinin isimlerini verdi.

Yasin, avladığı balıkları mızrağına ve boynuna takarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir balığın ismini Nagehan koydum,
Bir balık da çapraz yüzüyordu onu da Turabi koydum.
Bir balığında ismini buldok koydum çünkü uzundu bu balık.
Bir tane minik balık var bu da Ersin.
Hali yoktu, dedi ‘Beni avlayın’ Avladık kıramadık.”

Ocak ayında yayınlanan görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Survivor Yasin’in hayranları görüntüleri desteklerken, bazı vatandaşlar da “Allah akıl fikir versin” dedi.

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