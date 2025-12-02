52 yaşındaki süper model, geçen yaz başladığı kurt ve parazit temizliği detoksunun sonuçlarını ilk kez detaylı anlattı. Daha önce hiç yaptırmadığını belirten Klum, bu deneyimi eşiyle birlikte yaşadı.

Heidi Klum, temizlik planını ilk olarak ağustos ayında Wall Street Journal’a açıklamıştı.

O röportajda; "Bunun yılda bir kez yapılması gerektiğini duydum ve ben hiç yaptırmadım. Bu yüzden gerçekten geride kaldığımı hissediyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum" demişti.

People dergisine konuşan Klum, ekim ayında eşiyle detoksu tamamladıklarını söyledi ve ekledi: "Birçok kişi bana 'Ne oldu?' diye sordu. Ben de 'Ne olup olmadığını bile bilmiyorum' dedim.

"Arınmanın kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan güzel model; "Eğer herhangi bir parazit varsa, umarım vücuttan atılmışlardır. Çünkü birçok insanın sürekli bundan bahsettiğini duyuyorum" diye konuştu."

Sabahları eşinizle birlikte bunu yapmak daha kolay çünkü bu tuhaf içeceği içmeniz gerekiyor" diyen Heidi Klum, içeceğin tadını şu sözlerle anlattı: "Tamamen bitkisel bir içecek ama yine de iğrenç ve her gün bunu rutin olarak yapmanız gerekiyor."

52 yaşındaki yıldız, vücudunun parazit ve kurtlarla dolu olabileceğini düşündüğü için bu bitkisel kürü denediğini belirtmişti.

lum, daha önce; "Eğer ara sıra suşi gibi çiğ şeyler yiyorsanız yaptırmalısınız" diyerek detoksu herkese tavsiye etmişti.

HEİDİ KLUM KİMDİR?

Heidi Klum (d. 1 Haziran 1973, Bergisch Gladbach, Almanya), Alman kökenli dünyaca ünlü süper model, televizyon yapımcısı, sunucu, iş insanı ve oyuncudur.

1990’ların ortasından 2010’lara kadar Victoria’s Secret’ın en ünlü ve en uzun süre görev yapan meleklerinden biriydi (1997-2010). Sports Illustrated Swimsuit Issue, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar gibi dergilerin kapaklarını onlarca kez süsledi.

2004-2017 yılları arasında Project Runway’in sunucusu ve yürütücü yapımcısı olarak Emmy Ödülü kazandı.

2006’dan beri Germany’s Next Topmodel yarışmasının yaratıcısı, jüri başkanı ve sunucusudur.

Forbes’un “Dünyanın En Çok Kazanan Modelleri” listesinde yıllarca ilk 3’te yer aldı. Kendi adında iç çamaşırı, mayo, parfüm, takı ve kıyafet koleksiyonları bulunmaktadır.

Barbie’nin 50. yıl dönümünde özel “Heidi Klum Barbie” üretildi. Özel hayatında; 1997-2002 arasında kuaför Ric Pipino, 2003-2004 arasında Formula 1 patronu Flavio Briatore (bu ilişkiden kızı Leni doğdu), 2005-2014 arasında şarkıcı Seal (üç çocuk: Henry, Johan, Lou) ile evli kaldı.

2018’den beri kendisinden 16 yaş küçük olan Tokio Hotel gitaristi Tom Kaulitz ile birlikte olup 2019’da onunla evlendi.

Şu anda Los Angeles’ta eşi Tom Kaulitz ve dört çocuğuyla yaşamakta, modellik, televizyon yapımcılığı ve sunuculuğa aktif olarak devam etmekte, Instagram’da 12 milyona yakın takipçisiyle oldukça etkin bir sosyal medya kullanıcısıdır.