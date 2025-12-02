52 yaşındaki süper model, geçen yaz başladığı kurt ve parazit temizliği detoksunun sonuçlarını ilk kez detaylı anlattı. Daha önce hiç yaptırmadığını belirten Klum, bu deneyimi eşiyle birlikte yaşadı.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 1

Heidi Klum, temizlik planını ilk olarak ağustos ayında Wall Street Journal’a açıklamıştı.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 2

O röportajda; "Bunun yılda bir kez yapılması gerektiğini duydum ve ben hiç yaptırmadım. Bu yüzden gerçekten geride kaldığımı hissediyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum" demişti.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 3

People dergisine konuşan Klum, ekim ayında eşiyle detoksu tamamladıklarını söyledi ve ekledi: "Birçok kişi bana 'Ne oldu?' diye sordu. Ben de 'Ne olup olmadığını bile bilmiyorum' dedim.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 4

"Arınmanın kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan güzel model; "Eğer herhangi bir parazit varsa, umarım vücuttan atılmışlardır. Çünkü birçok insanın sürekli bundan bahsettiğini duyuyorum" diye konuştu."

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 5

Sabahları eşinizle birlikte bunu yapmak daha kolay çünkü bu tuhaf içeceği içmeniz gerekiyor" diyen Heidi Klum, içeceğin tadını şu sözlerle anlattı: "Tamamen bitkisel bir içecek ama yine de iğrenç ve her gün bunu rutin olarak yapmanız gerekiyor."

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 6

52 yaşındaki yıldız, vücudunun parazit ve kurtlarla dolu olabileceğini düşündüğü için bu bitkisel kürü denediğini belirtmişti.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 7

lum, daha önce; "Eğer ara sıra suşi gibi çiğ şeyler yiyorsanız yaptırmalısınız" diyerek detoksu herkese tavsiye etmişti.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 8

HEİDİ KLUM KİMDİR?

Heidi Klum (d. 1 Haziran 1973, Bergisch Gladbach, Almanya), Alman kökenli dünyaca ünlü süper model, televizyon yapımcısı, sunucu, iş insanı ve oyuncudur.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 9

1990’ların ortasından 2010’lara kadar Victoria’s Secret’ın en ünlü ve en uzun süre görev yapan meleklerinden biriydi (1997-2010). Sports Illustrated Swimsuit Issue, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar gibi dergilerin kapaklarını onlarca kez süsledi.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 10

2004-2017 yılları arasında Project Runway’in sunucusu ve yürütücü yapımcısı olarak Emmy Ödülü kazandı.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 11

2006’dan beri Germany’s Next Topmodel yarışmasının yaratıcısı, jüri başkanı ve sunucusudur.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 12

Forbes’un “Dünyanın En Çok Kazanan Modelleri” listesinde yıllarca ilk 3’te yer aldı. Kendi adında iç çamaşırı, mayo, parfüm, takı ve kıyafet koleksiyonları bulunmaktadır.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 13

Barbie’nin 50. yıl dönümünde özel “Heidi Klum Barbie” üretildi. Özel hayatında; 1997-2002 arasında kuaför Ric Pipino, 2003-2004 arasında Formula 1 patronu Flavio Briatore (bu ilişkiden kızı Leni doğdu), 2005-2014 arasında şarkıcı Seal (üç çocuk: Henry, Johan, Lou) ile evli kaldı.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 14

2018’den beri kendisinden 16 yaş küçük olan Tokio Hotel gitaristi Tom Kaulitz ile birlikte olup 2019’da onunla evlendi.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 15

Şu anda Los Angeles’ta eşi Tom Kaulitz ve dört çocuğuyla yaşamakta, modellik, televizyon yapımcılığı ve sunuculuğa aktif olarak devam etmekte, Instagram’da 12 milyona yakın takipçisiyle oldukça etkin bir sosyal medya kullanıcısıdır.

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 16

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 17

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 18

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 19

Suşi yiyenler dikkat! Ünlü model Heidi Klum kurtlardan bakın nasıl kurtuldu: İğrenç içeceğin sırrı - Resim : 20

Heidi Klum ve Joanna Gaines yine ışıl ışılHeidi Klum ve Joanna Gaines yine ışıl ışılMagazin
Heidi Klum'un yatak pozları olay olduHeidi Klum'un yatak pozları olay olduMagazin
Heidi Klum’dan cesur pozlarHeidi Klum’dan cesur pozlarMagazin