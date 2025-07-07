Sustalı Ceylan’ın ‘Atmaca'sı Celil Nalçakan’a mahkemeden tokat gibi karar! Ayrılık krizinde yeni perde

Armağan Yılmaz’ın haberine göre, Berberoğlu İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, Nalçakan’ın ayrılık sonrası kendisini sosyal medya ve iletişim yollarıyla rahatsız ettiğini ifade etti.

Ayrılığı kabullenemeyen Nalçakan’ın tehditleri ve hedef göstermeleri nedeniyle korku duyduğunu aktaran Berberoğlu, mahkemeden koruma istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi, talebi uygun bularak Nalçakan’a 2 ay süreyle Berberoğlu’na yaklaşmama ve iletişim yoluyla hakaret veya tehditte bulunmama yasağı getirdi.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

10 Haziran 1978’de Sivas’ta doğdu. Öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın oğlu olan Nalçakan’ın Esranur adında bir kız kardeşi var.

Liseyi tamamladıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği’ne başladı, ancak 7 yıl sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu’na katıldı. Ardından Balıkesir Üniversitesi’nde turizm otel işletmeciliği okudu, ancak tiyatroya devam etti.

TÜRVAK sınavını kazanarak İstanbul’a taşındı ve oyunculuk eğitimi aldı. 2006’da Sıla dizisiyle televizyon kariyerine adım attı. Kış Masalı, Hanımın Çiftliği ve Bitmeyen Şarkı dizilerinde rol aldı, ancak Poyraz Karayel’deki Zülfikar rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Son olarak Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırdı.

CELİL NALÇAKAN HANGİ DİZLERDE OYNADI?

2006 - Sıla - Dilaver

2007 - Arka Sokaklar

2009 - Kış Masalı

2011 - Hanımın Çiftliği - Habip

2011 - Bitmeyen Şarkı - Necip

2011 - Keşanlı Ali Destanı - Hüseyin

2013 - İntikam - Adem Karakuş

2013 - Galip Derviş - Selim

2013 - Vicdan - Faruk

2014 - Benim İçin Üzülme

2015-2017 - Poyraz Karayel - Zülfikar Ülgen

2017-2018 - Hayati ve Diğerleri - Hayati Başkomiser

2019 - Bir Aile Hikayesi - Cem Güneş

2020 - Kırmızı Oda - Garip

2021-2024 - Kardeşlerim - Akif Atakul

2024 - Çarkıfelek - Kendisi

2025 - Sustalı Ceylan – Atmaca

CELİL NALÇAKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2012 - Çanakkale 1915 - Şefik Aker

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye - Zülfikar Ülgen

2020 - Ben Bir Denizim - Umut Evirgen

2020 - Karakomik Filmler 2: Emanet

2021 - Kimya

2023 - Prestij Meselesi

2024 - Ahmet’in Türküsü - Ahmet Kaya

2024 - Leydi Di – Aziz

MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR?

Melisa Berberoğlu, 22 Mart 1996’da İstanbul’da doğdu. Tiyatroya olan ilgisi onu Bilkent Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almaya yöneltti. Mezuniyet sonrası sahneyle buluştu.

Şu anda Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda televizyon ve tiyatro projelerinde aktif rol alıyor.

İlk olarak Otis Tarda adlı kısa filmde yer aldı. Ardından Kırmızı Oda, Yeşilçam ve Acans gibi projelerde oynadı. Üç Kız Kardeş dizisindeki Derya rolüyle büyük çıkış yakaladı.

29 yaşındaki oyuncu, 1.66 cm boyunda ve yaklaşık 56 kilo. Sahnedeki ve ekrandaki enerjik performansıyla dikkat çekiyor.

İstanbul doğumlu Berberoğlu’nun ailesi de şehirde yaşıyor, ancak kökeniyle ilgili net bilgi paylaşılmadı.