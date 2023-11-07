Susurluk'ta ölümlü trafik kazası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin, bir tıra arkadan çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Susurluk'ta ölümlü trafik kazası

Edinilen bilgiye göre, zincirleme kaza Kayalıdere mevki İstanbul-İzmir otoyolunda meydana geldi. 45 AAN 220 plakalı otomobil önünde seyreden 27 YJ 032 plakalı tıra arkadan çarptı.

27 YJ 032 plakalı tırda önünde seyreden 34 LC 2049 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İ.E. ile aynı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.Ö., M.E., P.Ö. ve S.Ö. yaralandı.

27 YJ 032 plakalı tırın sürücüsü O.A., ise araç içerisinde sıkıştı.
Balıkesir Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan tırın sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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