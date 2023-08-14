Susuzluğa ve sindirime iyi gelen besin ortaya çıktı

Uzman Diyetisyen Betül Merd, yaz aylarında karpuz tüketiminin ödem atmaya yardımcı olduğunu söyleyerek, “Sıvı ve lif içeriği açısından karpuz, yaz aylarının baş tacıdır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
Susuzluğa ve sindirime iyi gelen besin ortaya çıktı

Karpuzun yüzde 92’sinin sudan oluştuğunu ve susuzluğun giderilmesinde çok etkili olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, “Yaz aylarının baş tacı karpuzun yüzde 92’si sudan oluşmaktadır ve bu da susuzluğun giderilmesinde özellikle sıcak günlerde çok etkili. İçerisindeki kırmızı kısmı likopen açısından zengindir. Likopen çok güçlü bir yapıda antioksidandır. Karpuz, yüksek miktarda C ve A vitamini içermektedir. Potasyum açısından zengindir, kan basıncımızın dengelenmesinde ve düzenlenmesinde yardımcı olur. Yapılan çalışmalar karpuzun içerisindeki aminoasitler sayesinde vücuttaki iltihabın atılmasına yardımcı olduklarını göstermiştir. Yaz aylarındaki tüketimi sayesinde vücuttaki ödemin atılmasında yardımcı olur. O yüzden ödemle ilgili sıkıntı yaşayan kişiler için biz karpuzu tercih ettiriyoruz” dedi.

“YÜKSEK LİF SAYESİNDE SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR, KABIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇİYOR”

Betül Merd, lif açısından zengin olan karpuzun sindirimi kolaylaştırdığını ve kabızlığın da önüne geçtiğini söyleyerek, “Karpuz peynirle tüketildiği zaman daha uzun süre tok tutmaya yardımcı oluyor. Bir porsiyon karpuz yaklaşık 200 gramdır ve o da 50 kaloriye denk gelmektedir. Ölçü olarak da hilal şeklinde dilimlenmiş bir karpuzu üçgen şeklinde kestiğimizde 3 tane üçgen dilim bir porsiyon meyveye yani 200 grama denk geliyor. Bu da 50 kalori içeriyor. Sindirim açısından da lif içeriği çok yüksek olduğu için sindirimi de kolaylaştırıyor. Kabızlık şikayetlerinde de etkili, hem sıvı içeriği bakımından hem lif açısından yüksek olması nedeni ile yine kabızlık şikayetlerinin önüne de geçmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Karpuz tüketiminde bir porsiyonun geçilmemesi gerektiğini söyleyen Merd, “Diyet yapanlarda karpuz tüketimi kan şekerini hızlı yükseltebilir. O yüzden miktarını aşmamakta fayda var. Bir porsiyon ölçüsünü geçmemek lazım. Aynı zamanda meyveleri tek başına tüketmemeliyiz. Bu tüm meyveler için geçerli. Yanında ya çiğ kuruyemiş ya da süt grubu ile birlikte tercih etmeye çalışılmalı. Karpuza da yakışacak olan biraz daha hem kalsiyum açısından peynirle birlikte tüketilmesi uzun süre tok tutmaya yardımcı olacaktır. Hem de kan şekerimizin hızlı yükselmesine engel olmuş olacaktır” diye konuştu.

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