Süt fiyatlarını yetersiz bulan çiftçiler isyan etti. 'İstediğimiz fiyat verilmezse...'

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya’nın Ereğli ilçesinde protesto hazırlığı yapan çiftçiler, yetkililerle yaptıkları görüşme sonrası düzenleyecekleri protestoyu ileri bir tarihe erteledi. Yetkililerle yaptıkları görüşme sonrası açıklamalarda bulunan bir çiftçi, “Şu an bir eylem yaparsak bu, bu sürece baltalama olduğu için bugünkü yapacağımız bu eylemi gelecek zamanda bir günde erteliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, süt fiyatlarının girdi maliyetleri karşısında yetersiz kalmasından dolayı protesto hazırlığına başladı. Protestodan önce yetkililerle yaptıkları görüşmede, süt fiyatlarının iyileştirilmesine yönelik söz alan çiftçiler eylemi ileri bir tarihe erteledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bir çiftçi şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar resmi kurum ve bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler sonucunda gelecek hafta bugünlerde süt ile ilgili iyi bir fiyat açıklaması yapılacak. Bu üreticiyi memnun edecek bir fiyat olacak. Şu an bir eylem yaparsak bu, bu sürece baltalama olduğu için bugünkü yapacağımız bu eylemi gelecek zamanda bir günde erteliyoruz.

O yüzden şimdi yapacağımız bu protesto açıklanacak olan bu süt fiyatını aksi bir tesir yapacağı için bugünkü bu eylemi erteliyoruz. İstediğimiz fiyat gelmezse yine biz üst düzey yetkililerden gereken sözü aldık. Yani eğer istediğimiz bir fiyat gelmezse önümüzdeki günlerde yine bunu görüşüp yapacağımız protestoyu tekrardan yapacağız.

Şu an hiçbir şeye gerek yok. Her şeyi hazırladık, uğraştık ama süreci size de anlattım. İstediğimiz fiyat ne? 16 buçuk lira ve üzeri. Çobanından tutun girdi maliyetlerine kadar her şeyi yetkililere söyledik. Sadece yemle girdi maliyetleri belirlenmiyor. Burada mazotu, işçisi ve samanı var. Hiç kimse aksi bir şey konuşmasın haftaya bir daha burada görüşelim.”