Süt otu nezleye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Nezleye iyi gelen süt otunun faydaları dikkat çekti. Süt otuyla ilgili detaylar...

NEZLE NEDİR?

Kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlığı; koronavirüsler, rinovirüsler, adenovirüsler ve RSV yani respiratuar sinsisyal virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır. Pandemi sürecinin son dönemlerinde koronavirüs belirtileriyle de karıştırılmakta olan soğuk algınlığı sorunu, çok daha hafif atlatılabilmektedir. Ek olarak nezle sıklıkla griple de karıştırılmaktadır. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı ve hapşırma olmamasıdır. Ayrıca gripte yüksek ateş olağan bir bulgu ilken nezlede nadir olur baş ağrısı eklem ve kas ağrıları gripte olabilir nezlede beklenmez. Nezle gribe göre daha hafif atlatılan bir hastalıktır.

NASIL KULLANILIR?

Kullanılacağı zaman kuru kökler parçalanarak suyla kaynatılır. Tesirli madde saponindir. Bundan başka şahmi yağ ve golterin isimli madde vardır.

Haşlaması soğuk algınlığında, nezlede her iki saatte bir çorba kaşığı içilir.

ZARARI VAR MI?

Yüksek dozda kullanılacak olursa kusturur.