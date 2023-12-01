Süt tankeri ile pancar yüklü tır çarpıştı. Pancarlar her yere saçıldı

Aksaray’da süt tankeri ile pancar yüklü TIR birbirine çarptı. Kaza sonucu pancar yüklü TIR'ın içinde bulunan pancarlar her yere dağıldı. Kazada sürücüler yaralandı.

KAYNAK: İHA
Süt tankeri ile pancar yüklü tır çarpıştı. Pancarlar her yere saçıldı

Kaza gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu'nda yaşandı.

Aksaray’dan Konya istikametine gitmekte olan Ahmet Sami C. (33) idaresindek süt tankeri, karayolunda bulunan şeker fabrikasına pancar taşıyan İsmail B. (43) yönetimindeki pancar yüklü TIR'a çarptı.

Kazanın etkisiyle TIR'ın pancar yüklü römorku devrildi. Süt tankeri de yola devrildi.

Kazada her iki aracın da sürücüleri yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Öne Çıkanlar
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Son Haberler
Türkiye'nin dev şirketinin adı değişti. 3 kıtada 11 tesiste üretim yapıyor Ekonomi
Türkiye'nin dev şirketinin adı değişti. 3 kıtada 11 tesiste üretim yapıyor
Fatih Terim'in avukatı: Seçil Erzan kaşla göz arasında imza attırmış. Fatih hocanın 3.5 milyon doları kayıp Spor
Fatih Terim'in avukatı: Seçil Erzan kaşla göz arasında imza attırmış. Fatih hocanın 3.5 milyon doları kayıp
Eyüpsultan’da gecekondu yangını: 1 ağır yaralı Yaşam
Eyüpsultan’da gecekondu yangını: 1 ağır yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı; şüpheli motosikletini bırakıp kaçtı Yaşam
Kağıthane'de silahlı saldırı; şüpheli motosikletini bırakıp kaçtı
Naci Görür 3 yeri işaret edip uyardı: Bu faylar uykularımı kaçırıyor Yaşam
Naci Görür 3 yeri işaret edip uyardı: Bu faylar uykularımı kaçırıyor
Semih Kaya ilk kez konuştu. Erzan “Beni dövdü, zorla para aldı” demişti Gündem
Semih Kaya ilk kez konuştu. Erzan “Beni dövdü, zorla para aldı” demişti