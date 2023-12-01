Süt tankeri ile pancar yüklü tır çarpıştı. Pancarlar her yere saçıldı

Kaza gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu'nda yaşandı.

Aksaray’dan Konya istikametine gitmekte olan Ahmet Sami C. (33) idaresindek süt tankeri, karayolunda bulunan şeker fabrikasına pancar taşıyan İsmail B. (43) yönetimindeki pancar yüklü TIR'a çarptı.

Kazanın etkisiyle TIR'ın pancar yüklü römorku devrildi. Süt tankeri de yola devrildi.

Kazada her iki aracın da sürücüleri yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.