Süt üreticisi isyan etti: AVM’de çay 30 lira, bizde süt 13 lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Besici Ramazan Ünlü, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyat olan 13 liraya süt sattıklarını ve AVM'lerde çayın dahi fiyatının yerine göre 30 lira veya daha üstünde olduğunu belirtti.

“ÇİFTÇİ ZARAR EDİYOR”

Gürer ise, “Üretim maliyetleri, nakliye... Adana'dan yola çıkan marul buraya gelinceye kadar 1 liralık marul oluyor 3 lira, farklı bölgelerde yol gideri, köprü gideri. Bunun yanı sıra akaryakıt gideri ekleniyor. Bir de üretilmiş ürünün fiyatını katlıyor. Çiftçiden ürün çıktı mı değer buluyor, çiftçiye de iken değer bulmuyor. Bir de bir bakıyorsunuz ithal ürün geliyor. Siz hasat yapacaksınız, ithal ürün gelmiş. Tüccar, piyasayı düşürüyor. O zaman kim zarar ediyor? Çiftçi zarar ediyor” dedi.

“1 LİTRE ÇİĞ SÜT 13 LİRA”

Gürer ayrıca, “Sosyal Güvenlik Kurumu primi köye dönen kadının ve gencin, devlet karşılasın. 9.000 gün olan prim günü 7.200'e düşsün, emekliye erişmenin yolu açılsın. Ziraat Bankası bir çiftçi kuruluşu olsun, taban fiyat çiftçi refahını sağlayacak düzeyde olsun, hayvancılık yapanın sütü değer bulsun. Büyük şehirlerde kafelerde bir bardak çay 30 lira, 40 lira, sizin 1 litre çiğ sütünüz 13 lira. Şimdi bunları söylüyoruz, uyarıyoruz, o anlamda da görevimizi yapmaya çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.