Süt ürünleri ve yumurta alırken aman dikkat!

Süt alırken nelere dikkat etmeli? Süt alırken dikkat edeceğiniz nokta, içine su katılıp katılmadığıdır. Bir yorgan iğnesini iyice temizleyip sütün içine sokun. Sonra, iğneyi yatay durumda tutup ucuna bakın. Eğer iğnenin ucunda süt damlası kalmışsa, içine su katılmamış demektir, iğnenin ucunda süt yoksa içine su katılmıştır. Yumurtanın taze olup olmadığını nasıl anlarız? Taze yumurta ne kadar yararlıysa, bayatı da o kadar zararlı.

YUMURTANIN TAZE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?



Yumurtanın içinde "hava odası" denen bir hoşluk vardır. Yumurtayı güneşe doğru tutun ve bu boşluğa bakın.

Boşluk büyükse yumurta bayat, küçükse tazedir.

Aynı şeyi bir mum yardımıyla da yapabilirsiniz.

Yumurtayı içi tuzlu su dolu bir kaba atın. Eğer dibe çökerse çok tazedir.

Bu yumurtayı rafadan yiyebilirsiniz. Yumurta suyun ortalarında ise fazla bayat değil demektir ve bu yumurtayı ancak yağda pişirerek yiyebilirsiniz.

Yumurta suyun yüzünde dalgalanıyorsa yapacağınız ilk iş onu çöpe atmaktır.

Yumurtanın çok tazesi de makbul değildir. Evinizde tavuk besliyorsanız, yumurtayı tavuktan çıkar çıkmaz tüketmeyin. İki üç gün bekletin. Peynir alırken aşağıdaki noktaları unutmayın:

Gözeneksiz veya küçük gözenekli peynirleri alın.

Büyük gözenekler üretimin hijyen açısından kontrolsüz olduğunu ve koliform gibi bakterileri içerebileceğini gösterir.

Ayrıca bu mikroorganizmalar peynirde çatlamalar da yaparlar.

Peynirin dış yüzü yumuşak, yapışkan veya süngerimsi bir görüntüde, beyaz ve parlak olmalıdır.

Peynir bıçakla kolay kesilebilir olmasına dikkat edin.

Elastiki olmalı, kırılgan olmamalıdır.

Alacağımız peynirin mutlaka tadına bakın. Taze süt tadı olanı almayın.

Peynir hafif ekşimsi, kendine has aromalı olmalı ve ağızda rahatsız edici bir tat bırakmamalıdır.

Yumuşak peyniri alırken dikkatli olun.