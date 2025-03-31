Süt ve yumurtayı geride bırakan üçlü! Gizli kahramanlar şifa saçıyor

Süt ve yumurta, yüksek biyoyararlanım oranlarıyla bilinir; süt 100 gramda yaklaşık 3.2 gram, yumurta ise 12 gram protein sunar. Ancak yeni araştırmalar, bazı besinlerin protein miktarını aşmasının yanı sıra sindirim ve bağırsak sağlığı üzerindeki etkileriyle öne çıktığını gösterdi.

2022’de Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, bitkisel ve deniz kaynaklı proteinlerin bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkilediğini kanıtladı.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Amy McCart, “Protein sadece kas yapımı için değil, bağırsak sağlığını desteklemek için de kritik. Yeni yıldız besinler, bu iki alanı birleştiriyor” dedi.

BAĞIRSAKLARI ONARAN ÜÇ ŞAMPİYON

Uzmanlar, süt ve yumurtayı geride bırakan bu üç besini sıralıyor:

Mercimek: 100 gram pişmiş mercimek, 9 gram protein içeriyor ve bu miktar yumurtaya yakın. Ancak asıl fark, yüksek lif içeriğiyle ortaya çıkıyor. İngiltere’den beslenme uzmanı Rhiannon Lambert, “Mercimek, prebiyotik lifleriyle bağırsak florasını besler ve sindirimi düzenler” dedi.

2023’te Gut Microbes dergisinde yayımlanan bir araştırma, mercimeğin bağırsak duvarındaki sıkı bağları güçlendirdiğini gösterdi.

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Somon: 100 gram somon, 25 gram proteinle süt ve yumurtayı katlıyor. Omega-3 yağ asitleriyle zenginleşen bu balık, bağırsak iltihabını azaltıyor.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden Dr. Elena Verdu, “Somon, bağırsak bariyerini onaran yağ asitleri sayesinde sindirim sistemine doping etkisi yapıyor” açıklamasında bulundu.

Kinoa: 100 gram pişmiş kinoa, 4.4 gram protein sunarken, tam amino asit profiliyle öne çıkıyor. Gluten içermemesi ve lif zenginliği, onu sindirim dostu yapıyor.

2024’te Food Science & Nutrition dergisinde yer alan bir çalışma, kinoanın bağırsak mikrobiyomunu çeşitlendirdiğini ve inflamasyonu azalttığını doğruladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

ABD’deki Johns Hopkins Medicine’den Dr. Gerard Mullin, “Bağırsak duvarının onarımı, modern beslenmede sıkça göz ardı edilen bir konu. Bu besinler, hem protein ihtiyacını karşılıyor hem de bağırsak sağlığını koruyor” dedi.

Özellikle kinoa ve mercimek gibi bitkisel kaynakların, hayvansal proteinlere kıyasla daha az inflamatuar yanıt oluşturduğu belirtiliyor. Somon ise, bağırsak mikrobiyotasını destekleyen omega-3’lerle bu üçlünün lideri konumunda.

GÜNLÜK HAYATA ENTEGRASYON

Bu besinleri diyetinize eklemek zor değil. Mercimeği çorba veya salata olarak tüketebilir, somonu ızgara yapabilir, kinoayı ise pilav yerine kullanabilirsiniz.

Dr. Mullin, “Haftada birkaç kez bu besinleri tüketmek bile fark oluşturabilir” önerisinde bulunuyor.

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PROTEİN DEVRİMİ BAŞLADI!

Süt ve yumurta, protein dünyasının klasikleri olmaya devam etse de mercimek, somon ve kinoa, sundukları ek sağlık avantajlarıyla öne çıktı.

Sindirimi düzenleyen, bağırsak duvarını onaran bu üçlü, bilimsel verilerle desteklenen etkileriyle sofralarınızda daha fazla yer hak ediyor.