Süte zam geliyor. Tarih verildi. Artık bu fiyattan satılacak

Ulusal Süt Konseyi'nin resmi sayfasında yapılan açıklamalarda yer alan bilgilere göre; 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren süte zam geliyor.

22 Ocak'tan itibaren %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip olan çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde 13,30 TL olarak duyuruldu.

Bununla birlikte sitede yapılan açıklamalarda, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda harcanan gider tutarının üreticiye ödeneceği de ifade edildi.

HER BİR DİZYEM İÇİN 20 KURUŞ FARK UYGULANACAK

Ele alınan yağ ve protein oranlarındaki her biz dizyem (0,1'lik değişim) için + 20 kuruş fark uygulanacağı açıklandı.

SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Süt içerdiği mineral, vitamin, protein, iyot, kalsiyum ile çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde oldukça önemlidir.

Kemik gelişimi için kalsiyumun dışında yağ, karbonhidrat ve protein gibi besin öğeleri ile fosfor, magnezyum, flor, bakır ve çinko gibi besin öğeleri içeren sütün ayrıca yeterli miktarda alımı, ilerleyen yaşlarda kemik yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkan kemik erimesi riskini azaltır.

Süt alımı yeterli olan çocuklarda diş çürükleri daha az görülür.

YATMADAN ÖNCE SÜT İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Uykuda tokluk sağlar

Hücrelerin yenilenmesini destekler

Kesintisiz uyku kazandırır

Mide yanmasını önler

Öksürüğü iyileştirir

Yağ yakımını sürdürür

Kas ve kemik gelişimine destek olur

Beyin sağlığını korur

Ağız ve diş sağlığına iyi gelir

Mide bulantısını hafifletir