Sütten 10 kat güçlü sağlık kalkanı! Kemikleri beton gibi yapıyor

Susam tohumları, mutfakların vazgeçilmezi olmanın ötesinde, sağlık için adeta bir doğa harikası. Geleneksel şifa yöntemlerinde binlerce yıldır kullanılan bu minik tohumlar, modern bilim tarafından da doğrulanan etkileyici bir besin profiline sahip.

Kalsiyum, demir, magnezyum, sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla dolu susam, kemikleri güçlendiriyor, damar sağlığını destekliyor ve vücudun mineral depolarını yeniledi.

İnek sütünden 10 kat daha fazla fayda sunduğu belirtilen susam, hem lezzeti hem de sağlığa katkılarıyla sofraların yıldızı.

Uluslararası uzmanların görüşleri ve son araştırmalar, susamın sağlık üzerindeki mucizevi etkilerini gözler önüne serdi.

İŞTE SUSAM TOHUMLARININ ŞAŞIRTICI FAYDALARI VE BİLİMSEL DAYANAKLARI…

Kemik Sağlığına Doğal Destek: Kalsiyum Bombası Susam

Susam, kalsiyum açısından en zengin bitkisel kaynaklardan biri. 100 gram susam, yaklaşık 975 mg kalsiyum içeriyor; bu, inek sütünden (yaklaşık 120 mg/100 ml) çok daha yüksek bir değer.

Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için kritik öneme sahipken, susamın içerdiği magnezyum ve fosfor da kemik oluşumunu destekledi.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli susam tüketiminin kemik mineral yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azalttığını gösterdi.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Susam, kalsiyum ve magnezyum kombinasyonuyla kemik sağlığını güçlendiren nadir bitkisel kaynaklardan. Özellikle süt ürünleri tüketmeyenler için ideal” dedi.

Susamın içerdiği çinko, kemik yapısını güçlendiren kollajen sentezini destekledi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden ortopedi uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “Susam, yaşa bağlı kemik kaybını önlemede etkili. Postmenopozal kadınlar ve yaşlılar için düzenli tüketimi öneriyoruz” dedi.

Susamın kabuğunda bulunan oksalat ve fitat gibi anti-besin maddeleri mineral emilimini azaltabilir.

Uzmanlar, susamı ıslatma, kavurma veya filizlendirme gibi yöntemlerle işleyerek bu etkiyi en aza indirebileceğimizi belirtti.

DAMAR SAĞLIĞINA DOĞAL ÇÖZÜM: YAĞ ÇÖZÜCÜ ETKİ

Susam, içerdiği tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, lignanlar (sesamin ve sesamolin) ve fitosteroller sayesinde damar sağlığını destekledi.

Fitosteroller, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek damar tıkanıklığı riskini azalttı.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, susam tohumlarının fitosterol içeriğinin, 28 gramda 202 mg ile ABD’de yaygın tüketilen tüm kuruyemiş ve tohumlar arasında en yüksek olduğunu gösterdi. Bu, damar duvarlarında plak oluşumunu engelleyerek kalp krizi ve felç riskini azalttı.

Susamın antioksidan bileşenleri, damar iltihaplanmasını azaltarak kan akışını iyileştirdi.

Circulation dergisinde yayımlanan bir araştırma, susam yağı ve tohumlarının kan basıncını %6 oranında düşürdüğünü ve kardiyovasküler sağlığı desteklediğini ortaya koydu.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. David Jenkins, “Susam, sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla damarları adeta temizliyor. Düzenli tüketimi, kalp-damar hastalıklarına karşı doğal bir koruma sağlıyor” dedi.

Ayrıca, susamın magnezyum içeriği, kan damarlarını rahatlatarak hipertansiyon riskini azalttı.

MİNERAL DEPOLARINI DOLDURAN SÜPER TOHUM

Susam, kalsiyumun yanı sıra demir, magnezyum, çinko ve bakır açısından da zengin. 28 gram susam, günlük demir ihtiyacının %23’ünü, magnezyumun %25’ini ve bakırın %129’unu karşıladı.

Demir, kırmızı kan hücresi üretimini destekleyerek anemi riskini azaltırken, magnezyum sinir sistemi ve kas fonksiyonlarını düzenledi.

Bakır ise bağ dokusu oluşumunda ve enerji üretiminde kritik bir rol oynadı. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, susam tüketiminin mineral eksikliklerini gidererek genel sağlığı desteklediğini gösterdi.

Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, “Susam, mineral açısından yoğun bir besin. Özellikle vegan ve vejetaryen diyetlerde, demir ve kalsiyum eksikliğini önlemek için mükemmel bir seçenek” dedi.

Susamın B vitaminleri (özellikle B1, B6 ve folat) içeriği de hücre metabolizmasını destekleyerek enerji seviyelerini artırdı.

GELENEKSEL ŞİFADAN MODERN BİLİME: SUSAMIN ÇOK YÖNLÜ FAYDALARI

Susam, geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanıldı. Çin tıbbında, siyah susam tohumları karaciğeri ve böbrekleri desteklemek, kanı beslemek ve yaşlanmayı yavaşlatmak için önerildi.

Ayurvedik tıpta ise susam yağı, ağız sağlığını iyileştirmek için “yağ çekme” (oil pulling) yönteminde kullanıldı.

Journal of Ethnopharmacology’de yayımlanan bir çalışma, susam yağının ağızdaki Streptococcus bakterilerini azalttığını ve diş plağı oluşumunu engellediğini gösterdi.

Susamın antioksidan özellikleri, kanser ve nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde de umut vadetti. Sesamol ve sesamin gibi lignanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azalttı.

Food Chemistry’de Dr. Fereidoon Shahidi’nin liderliğinde yapılan bir çalışma, susam ürünlerinin güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğunu doğruladı.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Dale Bredesen, “Susamın antioksidanları, Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmada destekleyici olabilir. Ancak daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

UZMANLARDAN SUSAM TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, susamın sağlık faydalarından yararlanmak için düzenli ve dengeli tüketim önerdi.

Günde 1-2 yemek kaşığı (10-20 gram) susam, besin değerlerinden faydalanmak için yeterli. Ancak, susam alerjisi olanların dikkatli olması gerekiyor; susam, FDA’nın belirlediği başlıca alerjenlerden biri.

İşte uzman önerileri:

Kavrulmuş veya çiğ tüketin: Kavrulmuş susam, lezzetini artırırken kalsiyum emilimini biraz yükseltebilir.

Tahini veya yağ kullanın: Tahini, öğütülmüş susamdan yapılan bir macun olarak besinleri daha kolay sindirilebilir hale getiriyor.

Yemeklere ekleyin: Salatalar, ekmekler, sebze yemekleri veya smoothie’lere susam ekleyerek günlük tüketimi artırabilirsiniz.

Aşırıya kaçmayın: Yüksek oksalat içeriği, böbrek taşı riski olanlarda sorun yaratabilir. Moderasyon önemli.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Tom Sanders, “Susam, hem lezzetli hem de besleyici bir süper gıda. Akdeniz tipi beslenmeye eklenirse, kalp ve kemik sağlığı için uzun vadeli faydalar sağlar” dedi.

SUSAMLA SAĞLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Minik görünümüne rağmen susam, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi temel minerallerle dolu bir sağlık hazinesi.

Kemikleri güçlendiriyor, damarları temizliyor ve vücudun mineral depolarını yeniledi.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, susamın inek sütünden katbekat fazla fayda sunduğunu doğruladı. Geleneksel şifadan modern bilime uzanan bu tohum, sofralarınıza sağlık katmak için bekledi.