Sütten 5 kat daha güçlü tohum ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Sütten 5 kat daha güçlü tohum ortaya çıktı
Chia tohumunun sütten yaklaşık beş kat daha fazla kalsiyum içerdiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Chia tohumu bitkisel beslenen ve proteini yüksek karbonhidratlı yiyecekler arayanların tercihi olduğu biliniyor.

Güney Amerika kökenli ve Salvia hispanica olarak da adlandırılan chia tohumu, Maya dilinde güç demek olduğu bildirildi.

Siyah veya beyaz renkli olabilirler, iki renk arasında besin değeri açısından büyük bir farkının olmadığının altı çizildi.

Mineral, vitamin, omega-3 yağları ve protein açısından çok zengindir. Ayrıca güçlü bir lif ve antioksidan kaynağı olduğu bildirildi.

FAYDALARI NELERDİR?

Bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğuna dair çok sayıda araştırma vardır. Chia tohumu tüketmek diyabet riskini düşürdüğü de bilinmektedir.

Antioksidanlar içerdiği için cilt sağlığını korur ve yaşlanmayı geciktirir. Kolesterolü düzenleme ve tansiyonu indirme gibi özellikler kalp sağlığı için de faydalıdır.

Kemik sağlığı için de içerdiği kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosfor vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Chia tohumu sütten yaklaşık beş kat daha fazla kalsiyum içerir.

Kadınlar için önemli bir besin kaynağıdır. Meme ve rahim ağzı kanser hücrelerinin büyümesini engellediği bulunmuştur. Hamilelikte de vücuda enerji verir ve bebeğin beyin gelişimine katkı sağlar.

Zayıflamaya da yardımcı olur. Yüksek lifli gıdalar tokluk hissi verir ve genellikle daha az kalorilidir. Bu yüzden, sıvılarla birlikte tüketildiğinde midede uzun süre tokluk hissi sağlar. Kan şekerini dengelemeye de yardımcı olur.

YAN ETKİSİ VAR MI?

Chia tohumu ile ilgili çok az yan etki bildirilmiştir. Çok fazla tüketmek yüksek lif nedeniyle mide rahatsızlığı yapabilir. Ağırlığının 10-12 katı su çekebildiği için bol su ile tüketmek gereklidir. Küçük çocuklara chia tohumu verilmemelidir.

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