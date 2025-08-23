Sütü sollayan 7 bin yıllık süper besin şifa saçıyor! Kemikleri çelik gibi yapan mucize kalsiyumun gizli şampiyonu

Antioksidan deposu kuru incir ve diğer besinler, kemik sağlığını güçlendirirken bağırsak sağlığını da destekledi.

Türkiye’de genellikle tatlı bir atıştırmalık olarak görülen kuru incir, bilim dünyasında kemik sağlığı ve genel sağlık için bir süper besin olarak öne çıktı.

7 bin yıldır Amerika’da geleneksel tıpta kullanılan bu doğal güç, kalsiyum içeriğiyle sütü ve yumurtayı sollayarak kemik sağlığını destekledi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, kuru incirin antioksidan zenginliği ve lif içeriğiyle bağırsak sağlığına da katkıda bulunduğunu doğruladı.

KALSİYUMUN ÖNEMİ VE KURU İNCİRİN YÜKSELİŞİ

Kalsiyum, kemik ve diş sağlığının temel taşı olmasının yanı sıra kas fonksiyonları, sinir iletimi ve kan pıhtılaşmasında kritik bir rol oynadı.

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılamak için genellikle süt, yoğurt ve yumurta gibi besinler önerilse de, bitkisel kaynaklar arasında kuru incir adeta bir yıldız gibi parladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Kuru incir, kalsiyumun yanı sıra potasyum, magnezyum ve lif gibi besin öğeleriyle kemik sağlığını destekleyen nadir besinlerden biridir. Hayvansal ürünlere alternatif arayanlar için ideal bir seçim” dedi.

Yaklaşık 8 kuru incir (100 gram), 241 mg kalsiyum içeriyor; bu, bir bardak sütün (300 mg) kalsiyum içeriğine oldukça yakın. Ancak kuru incirin avantajı, aynı zamanda antioksidanlar ve lif açısından zengin olması.

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir çalışma, kuru incirin yüksek antioksidan içeriğinin, oksidatif stresi azaltarak kemik hücrelerini koruduğunu ve osteoporoz riskini azalttığını ortaya koydu.

KURU İNCİR DIŞINDA KALSİYUM ZENGİNİ BESİNLER

Kalsiyum açısından zengin diğer besinler de sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazları arasında. Özellikle veganlar ve laktoz intoleransı olanlar için bitkisel kaynaklar büyük önem taşıyor.

İşte bilimsel verilerle desteklenen kalsiyum zengini besinler:

Baklagiller: Nohut, mercimek ve siyah fasulye gibi baklagiller, hem protein hem de kalsiyum açısından zengin.

Örneğin, 1 su bardağı pişmiş siyah fasulye 239 mg kalsiyum sağlarken, lif içeriğiyle bağırsak sağlığını destekledi. Londra Üniversitesi’nden diyetisyen Dr. Sarah Schenker, “Baklagiller, kalsiyum emilimini artıran magnezyum ve fosfor gibi minerallerle doludur” dedi.

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, karalahana ve pazı, kalsiyumun yanı sıra antioksidanlar ve lif açısından da zengin. 200 gram pişmiş karalahana, yaklaşık 268 mg kalsiyum içeriyor. Ancak ıspanaktaki oksalat içeriği kalsiyum emilimini bir miktar azaltabilir.

Tohumlar: Susam, chia ve haşhaş tohumları, küçük porsiyonlarda bile yüksek kalsiyum sunuyor. 1 çorba kaşığı susam ezmesi, 88 mg kalsiyum içeriyor ve kemik sağlığı için çinko gibi ek mineraller sağlıyor.

Amarant: Bu besleyici tahıl, 1 fincan pişmiş halde 116 mg kalsiyum sunuyor ve A ile C vitaminleri açısından da zengin. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), amarant gibi tahılların kemik sağlığını desteklemek için meyve ve sebze tüketimiyle birlikte önerdi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE KALSİYUMUN SİNBİYOTİK ETKİSİ

Kuru incir ve baklagiller gibi besinlerin lif içeriği, bağırsak sağlığını destekleyerek kalsiyum emilimini dolaylı olarak artırdı.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, lif açısından zengin diyetlerin bağırsak mikrobiyotasını iyileştirerek kalsiyumun biyoyararlanımını artırdığını gösterdi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: KALSİYUM EMİLİMİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

Kalsiyumun vücutta etkili olabilmesi için D vitaminiyle birlikte alınması kritik. Güneş ışığı, somon, sardalya ve yumurta sarısı gibi besinler D vitamini açısından zengin. Ancak fazla kafein, alkol ve fosfor içeren işlenmiş gıdalar kalsiyum emilimini azaltabilir.

Dr. Willett, “Kalsiyum takviyeleri yerine doğal besinlerden kalsiyum almak, hem daha etkili hem de daha güvenli” diyerek doğal kaynakların önemine dikkat çekti.

Kalsiyum Eksikliği ve RisklerKalsiyum eksikliği, osteoporoz, kas krampları ve diş çürümeleri gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle menopoz sonrası kadınlar, veganlar ve bağırsak hastalıkları olan bireyler risk altında.

Journal of Bone and Mineral Research’te yayımlanan bir çalışma, düzenli kalsiyum alımının kemik yoğunluğunu koruyarak kırık riskini %30’a kadar azalttığını gösterdi.

Kalsiyum takviyeleri almadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurgulayan Dr. Schenker, “Fazla kalsiyum, böbrek taşları ve damar sertliği gibi sorunlara yol açabilir” dedi.