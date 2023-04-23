‘Sütümü haram ederim’ diyerek oğlunu da AKP’li yapan esnaf isyan etti: Aklım erdi, döndüm

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Ordu’nun Ulubey, Gürgentepe, Gölköy ve Aybastı ilçelerinde hemşehrileriyle bayramlaştı.

ANKA’nın haberine göre; Orduluların sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlatan Torun, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye destek istedi.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ BIRAKMAM"

Aybastı ilçesinde bir pazar esnafı Torun’a dert yandı. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne iki kez oy verdiğini söyleyen esnaf kadın, “Bizim doktorumuz neden olmasın burada. Ben doktora gidemiyorum Ordu’ya, randevu alamıyorum” dedi.

Esnaf kadın şunları söyledi:

“Ben cahildim, okumadım. Beni babam okutmadı. Ben oğluma, ‘torpilsiz bu adamlar kimseyi işe almaz’ dedim, sordum. ‘Ben torpille işe girmem’ dedi. AK Partili ama dürüst benim oğlum. AK Partili yapan da bendim onu. ‘Sütümü sana haram ederim oğlum’ dedim. ‘Bu adam çalışkan bu adama verelim oyu’ dedim. İki dönem oy verdim. Baktım ki işler çok karışık, değişik. Aklım erdi, ben döndüm o zaman. Döndüm Atatürk’ün partisini bırakmam dedim. Cumhuriyet’i yıktırmayacağız, yıkamayacaklar. Beni kurşunlasınlar, ben vazgeçmeyeceğim. Şerefli bir ölümüm olsun.”

Torun ise “Hep beraber başaracağız. Sen hiç merak etme. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Haktan, hukuktan, adaletten vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Torun, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada; Türkiye’nin zengin kaynaklarının var olan sorunları çözmeye yeteceğini belirterek, bu kaynakların doğru yerlerde kullanılmadığını ifade etti. Ülkeyi 21 yıldır yöneten siyasi iktidarın halkın değil kendisine yakın küçük bir azınlığın çıkarlarını korumayı tercih ettiğini söyleyen Torun, zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapan bu düzeni değiştireceklerini vurguladı.