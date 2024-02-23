Suudi Arabistan senede 70 milyar dolar dağıtacak

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan senede 70 milyar dolar dağıtacak
Suudi Arabistan Varlık Fonu, yıllık sermaye dağıtımını 2025'ten sonra yılda 70 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan egemen varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu (PIF) yöneticisi Yasir Bin Othman Al-Rumayyan tarafından yapılan açıklamada, PIF'ın şu anda yıllık bazda 40 ila 50 milyar dolar arasında sermaye dağıtımı yaptığını ve bu tutarın 2025'ten sonra 70 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.

700 milyar dolardan fazla para yöneten PIF, yatırımlarının yüzde 70'inden fazlasını Suudi Arabistan'a ayırıyor. Al-Rumayyan, uluslararası yatırımlara yüzde 20 ila yüzde 25 oranında bir tahsis hedeflendiğini ve mutlak sayının zamanla artacağını söyledi.

İş insanı, fonun ABD'de 2017 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yaptığını ve burada 103 binden fazla istihdam yaratıldığını söyledi.

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