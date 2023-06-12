Suudi Arabistan ve ABD'den kınama

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ateşkesin sona ermesinin hemen akabinde çatışmaların yeniden başlamasını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan ve ABD'den kınama

(AA) Riyad ve Washington’dan yapılan ortak yazılı açıklamada, "Her iki ülke, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve HDK'nin, 10 Haziran’daki ateşkes sürecinde kendilerine bağlı güçler üzerinde etkin kontrol sergilediğini duyurmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Ateşkesin sona ermesinin hemen ardından tarafların yeniden şiddet eylemlerine dönmesinden derin üzüntü duyulduğu ve askeri çözümün kabul edilemez olduğu, bu eylemlerin şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, şiddetin derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Ateşkesin "çatışmaların yoğunluğunu azalttığı ve Sudan'ın her yerine yayılmasını engellediği, insani yardımın ulaştırılmasını ve bazı güven artırıcı önlemlerin alınmasını sağladığı" kaydedilen açıklamada, Riyad ve Washington’un iki tarafın da Cidde Deklarasyonu'nda üzerinde anlaştıkları hususlara bağlılıklarını göstermeleri durumunda müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğu anlatıldı.

Suudi Arabistan ve ABD, Cidde'de yapılan müzakerelerin ardından 8 Haziran'da Sudan ordusu ve HDK temsilcilerinin Sudan'ın her yerinde 24 saatlik ateşkes anlaşmasına vardığını duyurmuştu. Ateşkesin 10 Haziran'da yerel saatle sabah 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.

İKİ YIL İÇİNDE ENTEGRESİNİ İSTEMİŞTİ

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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