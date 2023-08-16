Suudi Arabistan'da babasını öldürmekle suçlanan ABD vatandaşı idam edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Mısır uyruklu ve ABD vatandaşı olan Bişevi Şerif Naci Nasif'in babasını öldürmekle suçlandığı bir olayda idam edildiği açıklandı.

KAYNAK: AA
Suudi Arabistan'da babasını öldürmekle suçlanan ABD vatandaşı idam edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Nasif'in Mısır uyruklu babasını dövdükten sonra boğarak öldürme suçunun yanı sıra bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ve uyuşturucu kullandığına dair kanıtlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, sanığın ilgili mahkemede yargılandığı ve "babasını öldürme" suçunun kanıtlandığına dair karar verildiği vurgulandı. Bu kararın ardından kraliyet emriyle idamın gerçekleştirildiği ve Nasif'in Riyad bölgesinde bugün idam edildiği ifade edildi.

Bu olay, Suudi Arabistan'da hukuki sürecin sonucunu ve ceza sistemini yansıtan önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

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