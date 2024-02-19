Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar
Uzun vadede kapsamlı bir reform programını uygulamaya geçiren Suudi Arabistan, ilk kez bir kadının güzellik yarışmasına katılmasına izin verdi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğinde, uzun vadede kapsamlı bir reform programını uygulamaya geçiren ve bütün bir ekonomik, siyasi ve toplumsal yapısını yeniden kurgulamaya çalışan Suudi Arabistan yeni bir adım daha attı.

Kadınların istihdamından, araba kullanmalarına izin vermelerine kadar birçok konuda reform getiren krallık, ilk kez bir kadının güzellik yarışmasına katılmasına izin verdi.

Daha önce at ve deve güzellik yarışmalarıyla anılan ülkede ilk kez bir kadın, Miss Asia 2024'e katıldı.

Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın kadın saçlarını podyumda savurarak yürüdü. Bu durum özellikle ‘özgürlük işareti’ olarak yorumlandı.

Öte yandan Miss Asia 2024’ü yarışmaya Filipinler adına katılan Dyan Shane Mag-Abo isimli kadın kazandı.

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