Suudi Arabistan'da futbolcuya kırbaçla saldırdılar. Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da futbolcuya kırbaçla saldırdılar. Böylesi ne görüldü ne duyuldu
Suudi Arabistan futbolundan gelen son görüntü akıllara durgunluk verdi.

Suudi Arabistan Süper Kupa Finali'nde; Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşılaşmayı 4-1 kazanıp kupayı müzesine götürürken, tribünlerde eşine az rastlanır bir görüntü ortaya çıktı.

Maçın ardından Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah taraftarlarla diyaloğa girdi. Hamdallah bir taraftara su attı. Bunu gören diğer taraftar ise yanındaki kırbaçla Hamdallah'a vurdu.

Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırıldı. 4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.

whatsapp-image-2024-04-11-at-23-31-10.jpeg

whatsapp-image-2024-04-11-at-23-31-33.jpeg

İlgili Haberler
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi?
Olympiakos şaşkın: Bedelini ödedik
Olympiakos şaşkın: Bedelini ödedik
Fred cezalı mı? Son durumu belli oldu
İsmail Kartal Olympiakos maçı sonrası patladı. 'Kamuoyu bunları bilmiyor' diyerek tek tek açıkladı
Anadolu Efes tarih yazdı. Kızılyıldız neye uğradığını şaşırdı
Olympiakos: 3 Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe Yunanistan'da 3-0'dan nasıl geri döndü? İsmail Kartal'ın en büyük hatasını açıkladı
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha. Yıldız oyuncusunu kaybetti
Son Haberler
Ukrayna’da sıkılaştırılmış seferberlik yasası kabul edildi Dünya
Ukrayna’da sıkılaştırılmış seferberlik yasası kabul edildi
Akıllara durgunluk veren olay: Çocuğun beyninden saç çıktı Dünya
Akıllara durgunluk veren olay: Çocuğun beyninden saç çıktı
Avcılar’da 8 suçtan kaydı olan şahıs polise ateş etti: 1 polis yaralandı Yaşam
Avcılar’da 8 suçtan kaydı olan şahıs polise ateş etti: 1 polis yaralandı
Akşener’e bir kurultay çağrısı da Destici’den Gündem
Akşener’e bir kurultay çağrısı da Destici’den
15 yaşında gelin olması ayrı sorun hırsızlık yapması ayrı sorun Video
15 yaşında gelin olması ayrı sorun hırsızlık yapması ayrı sorun
Dünyanın en büyük futbol stadı Fas'ta inşa edilecek Spor
Dünyanın en büyük futbol stadı Fas'ta inşa edilecek
Bayram esintileri Yazarlar
Bayram esintileri