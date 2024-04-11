Suudi Arabistan'da futbolcuya kırbaçla saldırdılar. Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Suudi Arabistan Süper Kupa Finali'nde; Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşılaşmayı 4-1 kazanıp kupayı müzesine götürürken, tribünlerde eşine az rastlanır bir görüntü ortaya çıktı.

Maçın ardından Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah taraftarlarla diyaloğa girdi. Hamdallah bir taraftara su attı. Bunu gören diğer taraftar ise yanındaki kırbaçla Hamdallah'a vurdu.

Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırıldı. 4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.