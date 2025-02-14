Suudi Arabistan’dan Dünya Kupası öncesi flaş karar: Resmen yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan’dan Dünya Kupası öncesi flaş karar: Resmen yasaklandı

Dünya Kupası’na 2034 yılında ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan’dan flaş karar çıktı. Alınan karar “Herkesin kendine ait bir kültürü var” sözleriyle duyuruldu.

Suudi Arabistan, ev sahipliğini yapacağı 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı uygulanacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Halit bin Sultan Al Saud, İngiliz LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Herkesin kendine ait bir kültürü var. Kültürümüzün sınırları içinde kalan insanlara uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak başkası için kültürümüzü değiştirmek istemeyiz." dedi.

Büyükelçi, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar'da belirli alanlarda alkol satışı olmasına rağmen Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası sırasında otel, restoran veya statlarda alkol tüketimine izin verilmeyeceğini doğruladı.

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