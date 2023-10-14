Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 8. günde de devam ediyor. Savaş şiddetini artırırken Suudi Arabistan'dan bir adım geldi.

AFP'nin aktardığına göre, Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme görüşmelerini durdurdu.

AFP'ye konuşan kaynaklar, "Suudi Arabistan olası normalleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı" dedi.

Kaynaklar, alınan karardan "ABD'li yetkililerin bilgilendirildiğini" aktardı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.