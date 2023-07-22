Suudi Arabistan'dan Mbappe'ye rekor kıracak teklif

Editör: Barış Atakan

2024 yılında PSG’den Real Madrid’e bedelsiz olarak transfer olmanın planlarını yapan ve bu sebeple kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TAM 600 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fransız basınının haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal PSG’nin kadro dışı bıraktığı Kylian Mbappe için yılda 200 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme ve kulübü PSG’ye de 200 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

JORGE JESUS İLE ÇALIŞACAK

Mbappe teklifi kabul etmesi durumunda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ve ardından Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus ile beraber çalışacak.