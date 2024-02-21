Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 55 milyon dolar kredi. 5 okulun tamiri için dilenci gibi Araplardan para alındı

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye ile yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın 55 milyon dolar tutarında olduğu bildilrildi.

İmza töreni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Fon tarafından yapılan açıklamaya göre, kredinin "Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi" kapsamında kullanılması hedefleniyor.

5 DEVLET OKULU ONARILACAK

Alınacak kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulu rehabilite edilecek.

Projede belirlenen okulların depremde oluşacak hasarlardan korunması planlanıyor.

Projenin ayrıca öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlamayı ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı teşvik ettiği iddia edildi.