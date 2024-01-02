Suudi Arabistan’ın 2023 yılında idam ettiği insan sayısı yok artık dedirtti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılması planlanan Süper Kupa maçının krizle sonlandığı Suudi Arabistan‘da gerçekleşen idamlara ilişkin dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Fransız haber ajansı AFP, 2023’te Suudi Arabistan’da idam edilen mahkumların sayısında önceki yıllara göre artış yaşandığı tespit edildi.

170 KİŞİ İDAM EDİLDİ

Suudi Arabistan yönetiminin aldığı resmi kararları ve idamları inceleyen AFP, 2023’te Suudi Arabistan’da 170 insanın idam edildiğini aktardı. Sadece 31 Aralık’ta 4 kişinin idam edildiğini açıklayan Fransız haber ajansı Aralık ayında da 38 kişinin idam edildiğini duyurdu.

DAHA ÖNCE BİR YILDA 187 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

Suudi Arabistan’da 2022 yılında 147 idam gerçekleştirilirken, 2019 yılında ise rekor kırılarak 187 insan idam edildi. İdam edilenlerin 33’ünün terörle bağlantılı suçlar nedeniyle bu cezayı aldığı belirtilirken 2 askerin de vatana ihanet suçlaması nedeniyle idam edildiği ifade edildi. Aralık ayının en çok idamın gerçekleştiği ay olduğu da istatistiklere eklendi.