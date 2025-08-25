Suudi Arabistan’ın ticaret fazlası zirveye ulaştı

Suudi Arabistan’ın dış ticaret performansı, Haziran 2025’te dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Ülkenin ticaret fazlası, geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar riyal artarak 22 milyar riyale ulaştı. Bu, Şubat 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek ticaret fazlası olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ihracattaki artış ve petrol dışı ürünlerin performansı, bu başarıda kilit rol oynadı.

İHRACATTA PETROL DIŞI ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

Suudi Arabistan’ın toplam ihracatı, Haziran 2025’te yıllık bazda %3,7 artarak 92,1 milyar riyale yükseldi ve son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak petrol ihracatı, küresel talepteki dalgalanmalar nedeniyle %2,5 azaldı. Buna rağmen petrol, toplam ihracatın %70,2’sini oluşturmaya devam etti. Öte yandan, petrol dışı ihracat %22,1’lik etkileyici bir artış göstererek ekonomideki çeşitlenme çabalarının meyve verdiğini ortaya koydu.

Kimyasal ürünler, plastikler ve metaller gibi kalemler, bu büyümede önemli bir pay sahibi oldu.İhracat pazarlarında Çin, %15,5’lik payla lider konumunu korudu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan, %9,1’lik paylarla Çin’i takip etti. Bu üç ülke, Suudi Arabistan’ın ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Uzmanlar, Asya pazarlarındaki talebin artmasının, ihracattaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor.

İTHALATTA MAKİNE VE ELEKTRİK EKİPMANLARI ARTIŞI

İthalat tarafında ise Haziran 2025’te %1,7’lik bir artış kaydedildi ve toplam ithalat 70 milyar riyale ulaştı. Makine, elektrikli ekipman ve yedek parçalar, %29’luk artışla ithalatın %30,6’sını oluşturdu. Bu, ülkenin sanayi ve teknoloji altyapısına yaptığı yatırımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ulaşım ekipmanları ve parçalarının ithalatı %13,2 azalarak toplam ithalatın %12,5’ini oluşturdu.

İthalatın ana kaynakları arasında Çin, %27,9’luk payla ilk sırada yer aldı. ABD %8,3, Birleşik Arap Emirlikleri ise %6,2’lik payla onu izledi. Çin’in hem ihracat hem de ithalatta lider konumda olması, Suudi Arabistan ile Çin arasındaki ekonomik bağların derinliğini gözler önüne seriyor.

EKONOMİK ÇEŞİTLENDİRME VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Suudi Arabistan’ın petrol dışı ihracattaki başarısı, Vision 2030 kapsamında yürütülen ekonomik çeşitlendirme politikalarının olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Uzmanlar, petrol dışı sektörlerin büyümesinin, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı ekonomiyi daha dirençli hale getirdiğini vurguluyor. Bununla birlikte, petrol ihracatındaki daralma, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin Suudi ekonomisi üzerindeki etkisini hatırlatıyor.

Ticaret Bakanlığı, yıl sonuna kadar ihracatın daha da artmasını bekliyor. Özellikle Asya ve Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, bu hedefin gerçekleştirilmesinde kritik rol oynayacak. Suudi Arabistan, ekonomik çeşitlendirme ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.