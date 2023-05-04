Suudi Bakan ve BM Genel sekreteri görüştü: Sudan'daki çatışmalar masada

Suudi Dışişleri Bakanı ve BM Genel Sekreteri görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çatışmaların devam ettiği Sudan'daki ateşkes çabaları ele alındı.

Suudi Bakan ve BM Genel sekreteri görüştü: Sudan'daki çatışmalar masada

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ilan edilen ateşkese rağmen çatışmalar devam ediyor. Başkent Hartum'daki bazı bölgelerden yine dumanların yükseldiği görüldü.

Sudan'da devam eden çatışmalar uluslararası gündemde de yerini koruyor.

Son olarak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sudan'da silahlı çatışmalara dair ateşkes çabalarını ele aldı.

SİVİLLERİN KORUNASI GÜNDEME GELDİ

Görüşmede Sudan'dan, talep eden ülkelerin vatandaşlarının Suudi Arabistan üzerinden tahliyesinin sürdürülmesine vurgu yapıldığı aktarılan açıklamada, Bin Ferhan ile Guterres'in Sudanlı taraflar arasında ateşkesi sağlama yönündeki çabaları konuştuğu ifade edildi.

Bin Ferhan ve Guterres'in Sudan'da sivillere gerekli korumayı sağlama yollarını da ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan ile BM arasındaki işbirliği ve uluslararası gelişmelerin de konuşulduğu kaydedildi.

ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıklamıştı.

SUDAN'DAN ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ: ŞEHİRLER YANMAYA DEVAM EDİYOR

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